Pesquisa do Procon sobre preços de gás de cozinha revela queda de até R$ 15,00 em Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão realizou na manhã dessa segunda-feira (05) a pesquisa do preço do gás. A pesquisa é feita mensalmente sempre no início de cada mês. Das 21 revendedoras de Campo Mourão 19 reduziram e duas mantiveram os preços anteriores. A revendedora que mais reduziu foi uma redução de R$ 15,00 no botijão.

O diretor do Procon, Sidnei Jardim, informa que foram pesquisados os preços do botijão de 13 kg e a diferença do menor para o maior preço foi de R$ 13,10, sendo que o menor preço encontrado foi de R$ 109,90 e o maior é de R$ 123,00.

“Isso demonstra que o consumidor tem que pesquisar antes de comprar, não apenas o gás como outros produtos”, afirma, Sidnei, ao lembrar que a pesquisa é uma forma de orientar o consumidor, uma das funções do Procon.

RESULTADO DA PESQUISA

Alô Gás (118,00); Brasil Gás (110,00); Campo Gás (116,00); Carajás Gás (115,00); Casa Résio (110,00); Comércio de Gás São Miguel (112,00); Disk Gás Liquigás (120,00); Empório das Águas (115,00); Gás Raios do Sol (110,00); Ivaigás (110,00); Jorge Gás (120,00); Lider Gás (112,00); Liquigás (110,00); Rapaz do Gás (112,00); Rhota Gás – (115,00); Rocha Gás (110,00); Supermercado Carreira (123,00); Supermercado da Lúcia (109,90); Supermercado Família (114,99); Tânia Gás (110,00); Valgás (118,00).