Escritores doam livros para Biblioteca Pública Municipal

Nesta quinta-feira, dia 24, os escritores Sílvia Fernandes, Antônio Klepa e Izael Skowronski doaram suas obras para compor o acervo da Biblioteca Pública Municipal “Prof. Egydio Martello”.

A primeira doação foi do advogado Izael Skowronski que doou exemplares do livro “Das cartas às escrituras”, uma autobiografia do carteiro que passou pela política local e que hoje exerce a profissão de advogado. A segunda doação foi do escritor e empresário Antônio Klepa, autor do livro “Lembranças”, também uma autobiografia que relata fatos que marcaram sua vida desde a infância até a atualidade. A terceira doação foi da escritora Sílvia Fernandes, autora do livro “Acalanto”, que reúne poemas, crônicas e haicais.

As obras foram editadas pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural, dirigida pelo historiador Jair Elias dos Santos Júnior. “O ato de hoje representa a responsabilidade social da nossa empresa com a cultura de Campo Mourão, ao compartilhar livros estamos colocando o conhecimento ao alcance de todos”. Segundo Jair, além da responsabilidade social, a entrega de livros para uma biblioteca pública representa também o cumprimento das leis que estabelecem o depósito legal, que obriga o envio obrigatório de no mínimo um exemplar de todas as publicações produzidas em território nacional para a Biblioteca Nacional.

“Nos contratos assinados pelos nossos clientes têm uma cláusula que estabelece a doação dos exemplares de suas obras para a Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública do Paraná e para a nossa Biblioteca Pública Municipal”, explica Jair Elias.

Ao final, o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso e a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, Mara Cristina dos Santos Oliveira, agradeceram aos escritores pelas doações e ressaltaram que Campo Mourão também é uma cidade que inspira escritores e que é importante valorizar os autores.