CM/Futsal visita a ABF Francisco Beltrão nesta quarta-feira, pelo Paranaense Série Ouro
O Campo Mourão Futsal concluirá na noite desta quarta-feira, 20, a viagem que iniciou no último sábado, quando pegou a estrada rumo a São Lourenço do Oeste/SC, onde enfrentou e superou o time da casa por 3 a 1 na noite de domingo, pela Liga Nacional.
Sem ainda retornar para casa, o Carneirão encara na noite de hoje, às 20h, a ABF, de Francisco Beltrão, pela 14ª rodada, a penúltima da primeira fase do Paranaense Série Ouro.
Um duelo de grandes interesses para ambas as equipes, que almejam objetivos distintos. Campo Mourão é o quinto colocado com 25 pontos, e quer vencer para tentar, na última rodada contra o Manoel Ribas, em casa, alcançar a quarta colocação e a passagem direta para as quartas de final. Já a ABF, que tem 12 pontos e um jogo a menos, está na 12ª colocação e precisa do resultado para buscar uma vaga nos playoffs das oitavas de final.
TIME PRONTO
Exceto pela ausência do pivô Dé, que está em fase final de recuperação, Campo Mourão terá força máxima em quadra, e vem embalado pelos bons resultados na Liga Nacional, fato que a equipe quer repetir no estadual, mirando o título da competição.