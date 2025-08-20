Ônibus de turismo é assaltado entre Engenheiro Beltrão e Ivailândia

Um ônibus de turismo que fazia o trajeto de Cascavel a São Paulo (SP) foi alvo de um assalto na madrugada desta quarta-feira (20), por volta da 1h50, na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e o distrito de Ivailândia.

De acordo com o relato do motorista, o coletivo foi interceptado por um veículo VW/Gol de cor escura, de onde homens armados efetuaram disparos contra um dos pneus, forçando a parada. Três criminosos entraram no ônibus, anunciaram o assalto e renderam motorista e passageiros.

O grupo obrigou o condutor a dirigir até uma estrada rural entre Engenheiro Beltrão e o distrito de Ivailândia, onde roubaram pertences pessoais e mercadorias trazidas do Paraguai dos passageiros. Em seguida, liberou as vítimas e o veículo.

Ainda conforme o relato, no local havia outro carro, possivelmente um GM/Kadett, ocupado por mais três indivíduos que davam apoio à ação criminosa.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência segue sob investigação.