CM/Futsal vence Umuarama pelo Campeonato Paranaense

Equilibrado na defesa e sobrando em disposição, o Campo Mourão Futsal venceu o Umuarama por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 28, em mais um clássico do Paranaense Série Ouro.

Ainda no primeiro tempo, Tom abriu o placar para o Carneirão em grande jogada individual marcando 1 a 0. Com o gol, o ala mourãoense assumiu a artilharia do estadual com 11 gols. Na segunda etapa, cobrando tiro livre, Guilherme fez 2 a 0.

Com a vitória, Campo Mourão vai a 17 pontos e divide a segunda colocação do grupo com o Foz Cataratas.

Na segunda-feira, 31, o desafio será pela Liga Nacional. Campo Mourão vai até Santa Catarina enfrentar o São Lourenço.