CM/Futsal vence Palmas e sobe três posições no Paranaense

Com pouco mais de uma hora de atraso, por conta de uma barreira na estrada, o Campo Mourão enfrentou o Palmas na noite desta segunda-feira (27), no Sudoeste do Paraná, e venceu por 2 x 0, conquistando um importante resultado em jogo isolado da 15ª rodada do Paranaense Série Ouro.

Na primeira etapa, Leandro Caires abriu o placar para o Carneirão. No segundo tempo, foi a vez de Douglinhas ampliar, fazendo 2 a 0. Com o resultado Campo Mourão salta da 11ª para a sétima posição na classificação do paranaense, e ainda tem dois jogos a menos que a maioria das equipes.

SEMANA CHEIA DE JOGOS

Na quarta-feira (29), o tricolor mourãoense terá outro importante compromisso. Estreia na Copa Paraná em Toledo, em jogo marcado para às 20h15. Já no domingo (03) o compromisso será pela Liga Nacional, contra o Sorocaba, às 11h00 na Arena UTFPR. Os ingressos já estão à venda no site do Campo Mourão Futsal.