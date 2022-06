Polícia Rodoviária apreende 265 pacotes de cigarros em ônibus

Durante operação Narco Brasil, na noite dessa segunda-feira, 27, a equipe do Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru/Goioerê apreendeu uma grande quantidade de cigarros contrabandeados na rodovia PR 317, em frente ao posto rodoviário.

A mercadoria era transportada no bagageiro de um ônibus, que fazia a linha Foz do Iguaçu/Maringá. Durante a verificação no compartimento de bagagens foram localizadas três sacolas que continham um total de 5.300 maços de cigarros da marca Eight, acondicionados em 265 pacotes.

Os proprietários das sacolas foram identificados, qualificados e liberados para seguirem viagem, devido à quantidade de mercadoria apreendida. A mercadoria foi encaminhada a delegacia da Receita Federal de Maringá.