Idoso tentou apartar briga e foi morto por dois irmãos em Farol

A Polícia Civil de Campo Mourão, em uma ação rápida, já identificou os autores do homicídio ocorrido ontem à noite na cidade de Farol, onde José Aparecido de Oliveira, 62, foi morto com golpes de facão no interior de um bar. Ele teria tentado apartar uma briga quando foi atacado por dos irmãos.

Na tentativa de defesa, ele armou-se com um facão e chegou a ferir um dos agressores, mas os irmãos tomaram a arma de sua mão e o mataram covardemente. O crime chocou a cidade de Farol pela violência e crueldade dos criminosos.

O delegado Saulo de Tarso Cerqueira acompanhou as investigações durante a madrugada e os autores já foram identificados. Um deles, inclusive, ficou bastante ferido e está internado em estado grave em Campo Mourão. O outro fugiu.

“Estamos tentando encontrar esse segundo suspeito para fazer a prisão em flagrante”, disse o delegado. Conforme informou Cerqueira, a confusão iniciou entre os irmãos e um casal que estava no bar. Na tentativa de acalmar os ânimos, o idoso tentou separar a briga, mas acabou sendo alvo dos agressores.

“Ele foi agredido com capacete de moto e para se defender pegou um facão, com o qual ainda feriu um dos irmãos. No entanto, os dois tiraram o facão de sua mão e o feriram com diversos golpes, inclusive na nuca que ficou bastante desfigurada. O Samu foi chamado, mas ele não resistiu”, relatou o delegado.

Ainda segundo o delegado, os dois irmãos são conhecidos no meio policial, por problemas criminais. A informação divulgada pela imprensa de que a vítima era proprietária do bar, não se confirmou. Segundo a Polícia Militar ele era apenas um frequentador do estabelecimento.