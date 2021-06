CM/Futsal vence o Praia Clube, em Minas e reassume liderança do grupo na Liga Nacional

Jogando em Uberlândia (MG), na estreia do técnico Sérgio Lacerda, o Campo Mourão Futsal conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (19) pela sétima rodada da Liga Nacional, batendo por 3 a 2 o Praia Clube, até então último invicto do grupo C.

Com a vitória o tricolor mourãoense reassumiu a liderança, com 10 pontos em 5 jogos. Um jogo a menos que o segundo e o terceiro colocados, Foz Cataratas (PR) e Tubarão (SC), ambos com 6 jogos.

O JOGO

No primeiro tempo o carneiro tricolor conseguiu neutralizar as ações de ataque do adversário e se impôs na partida. Em lance de jogada individual o ala David fez um bonito gol, de longa distância, surpreendendo o goleiro mineiro.

Depois de voltar para a segunda etapa à frente no placar, Campo Mourão sofreu empate em jogada de bola parada. Na cobrança de falta próximo ao gol, Edinho acertou o canto baixo do goleiro Renato fazendo 1 a 1. Não demorou muito e Lucas Selbach, em ótima jogada, colocou o carneiro em vantagem novamente, recebendo passe de Caio Jr, marcando 2 a 1. Logo depois, foi a vez de Caio Jr, pivô artilheiro do Campo Mourão na temporada, deixar o seu em bola roubada do goleiro praiano no meio da quadra, abrindo 3 a 1. Há um minuto do final, Tiaguinho marcou para o Praia em cobrança de tiro livre, fazendo 3 a 2. “Foi um grande jogo e conquistamos uma importante vitória fora de casa. Pontuar fora é fundamental nesta competição”, disse o pivô Caio Jr, autor do terceiro gol de Campo Mourão.

De Minas a delegação mourãoense segue direto para Brasília (DF), onde na tarde de segunda-feira (21), às 17h00, enfrenta o time da capital federal