“Das Cartas às Escrituras”: as memórias do carteiro que virou político e advogado

Fenômeno eleitoral na eleição municipal de 1996, como um dos vereadores eleitos com votação recorde, o advogado Izael Skowronski está lançando o livro “Das Cartas às Escrituras”. A obra relata suas experiências de vida pessoal, profissional e na política local.

Com 150 páginas, o livro relata o começo da infância de Izael no Lar Paraná, passando pelo movimento estudantil nos anos de chumbo da ditadura militar, pelos dois mandatos de vereador em Campo Mourão e termina na advocacia, atividade profissional atual de Skowronski. Além de suas memórias, o livro mostra a sua visão sobre diversos temas atuais. Até mesmo sobre o agravamento da Covid-19 não passou despercebida pelo novo escritor mourãoense.

O livro demorou um ano e meio para ficar pronto. “Procurei escrever porque o que a gente fala o tempo apaga. Já o que está escrito fica para a história. Um dos objetivos é incentivar outras pessoas para que tenham otimismo, acreditem e lutem para transformar a vida. Por isso, além de mostrar um pouco da minha vida, também serve de autoajuda, um estímulo para quem vai ler”, justifica Izael.

O livro foi editado pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural e conta com textos de José Eugênio Maciel, Rubens Bueno e Moshe Evangelista.

Os valores adquiridos com a comercialização da obra serão doados para a Casa de Combate ao Câncer. Cada exemplar custa R$ 50 reais e pode ser adquirido no escritório de Izael Skowronski na Galeria do Edifício Delta.