CM/Futsal vence o Praia Clube e sobe na classificação da Liga Nacional

No duelo entre mineiros e paranaenses, melhor para o Campo Mourão Futsal, que neste domingo,23, conquistou uma excelente vitória sobre o Praia Clube, jogando em Uberlândia/MG. Foi o reencontro da equipe mourãoense com o técnico Alemão, que trabalhou no clube por três temporadas e meia.

Sufocado pelo adversário no início da partida, o time mourãoense soube se defender, mas acabou marcando contra com Lé, em lance infeliz do fixo tricolor. Não demorou, e ele mesmo empatou a partida em bom chute de média distância. Ainda no primeiro tempo, o pivô Caio Júnior, em seu retorno depois de se recuperar de lesão, deixou o seu, virando o jogo para 2 a 1, em bola roubada na intermediária da equipe de Minas.

Na segunda etapa, em contra-ataque bem encaixado, Campo Mourão ampliou para 3 a 1 com Sol Sales, em rebote do goleiro adversário, depois de finalização do fixo Lé. O goleiro Ângelo foi outro destaque da partida, fazendo ótimas defesas.

Na hora certa o Carneirão mostrou que está mais entrosado e que pode render muito mais na temporada. Com marcação consistente e ataque mais preciso, o time mourãoense foi cirúrgico no jogo deste domingo, conseguindo superar a equipe de Uberlândia, até então apontada como favorita para o confronto.

Campo Mourão volta a jogar na sexta-feira, 28, pela Copa do Brasil contra o Joinville/SC, na Arena UTFPR. No domingo as duas equipes voltam a se encontrar novamente em Campo Mourão, mas desta vez pela Liga Nacional.