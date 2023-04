Bombeiros resgatam filhote de cachorro que caiu em bueiro

Uma moradora da rua Sanhaço, no jardim Tropical, em Campo Mourão, precisou do apoio do Corpo de Bombeiros para retirar o seu cãozinho que havia caído em um bueiro.

A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo. O animalzinho vira-lata foi parar dentro do bueiro e não conseguiu sair sozinho. A dona, sem meios de resgatá-lo, acionou a equipe dos Bombeiros, que prontamente atendeu a chamada.

Em poucos minutos, o filhote foi retirado do local, sem ferimentos, e devolvido a proprietária, que agradeceu a disponibilidade da corporação. Participaram do resgate, o Cabo Voidela, soldados Cruz, Mayara e Pacheco