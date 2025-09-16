Prefeitura emite nota oficial sobre Cartão Auxílio Alimentação

A Prefeitura de Campo Mourão voltou a emitir uma nota à imprensa com esclarecimentos sobre os problemas enfrentados pelos servidores com o Cartão Auxílio Alimentação.

“Os nossos servidores municipais estão enfrentando problemas com a empresa BK Bank que, desde 2022, após vencer um processo licitatório, opera o cartão auxilio alimentação dos nossos servidores. Desde que tomou conhecimento da situação, a Prefeitura está trabalhando para resolver a situação e não deixar o nosso servidor sem esse recurso. No dia 9 de Setembro, foi publicado o Decreto 12087/2025 autorizando o pagamento do auxilio alimentação diretamente ao servidor por meio de sua conta salário”, diz a nota.

A prefeitura lembra que esse crédito, estava inicialmente previsto para ser efetuado no final deste mês, ou seja na próxima folha salarial. No entanto, a Prefeitura anunciou nessa terça, 16, que adiantará essa previsão e já realizará esse crédito na próxima segunda, dia 22, na conta salário do servidor.

“A Prefeitura de Campo Mourão reitera o compromisso com o seu servidor e que o mesmo não tenha nenhum prejuízo quanto a utilização deste recurso. Para além desta ação, a Administração Municipal informa que a Procuradoria está tomando todas as providências jurídicas cabíveis em relação a empresa prestadora do serviço que, ao contrário do que divulgou à imprensa, até o momento, não regularizou os serviços para com os nossos servidores.”

Prefeitura Municipal de Campo Mourão.