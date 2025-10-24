 ABL Futsal goleia Chopinzinho pelo Paranaense Sub20 e garante vaga para os playoffs

Com quatro gols de Teleminha a equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão goleou Chopinzinho, por 4 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense Sub20, na noite desta quinta-feira, no ginásio Haroldo Gonçalves Neto, Vila Urupês.

Com o resultado os mourãoenses garantiram vaga para os playoffs da competição. Teleminha assumiu a artilharia do Campeonato com 22 gols. No jogo do primeiro turno, vitória dos mourãoenses jogando fora de casa por 4 a 2.

Com doze pontos em quatro partidas os comandados do técnico Gordo lideram o Grupo E, já o Chopinzinho é o terceiro com seis pontos. Além da vitória desta noite os mourãoense.

SÉRIE BRONZE

Já pelo Campeonato Paranaense – Série Bronze -, a equipe joga neste sábado, 25, fora de casa contra o Ivaiporã na primeira partida das oitavas de final.

A partida acontece a partir das 20h, fora de casa. Os mourãoenses classificaram após desistência da equipe de Cruzmaltina na fase 16 avos e o time de Ivaiporã eliminou o time de Astorga. A primeira partida dos comandados Marcio Rinaldo no Ginásio Alcebíades em Ivaiporã.

O jogo da volta acontece no dia 1 de novembro, às 19h15, no ginásio da Vila Urupês. Na segunda fase a equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão conquistou a liderança do Grupo N com 21 pontos ganhos (com sete vitórias e três derrotas). Já o Matelândia ficou na segunda posição com 20 pontos (com seis vitórias, dois empates e uma derrota)