CM/Futsal vence Guarapuava e sobe na tabela do Paranaense

Os gols saíram só no segundo tempo, mas o Campo Mourão Futsal fez o seu dever de casa e venceu o Guarapuava por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (22), com gols de Bruninho e Malcom, em jogo do returno do Paranaense Série Ouro.

Ainda com jogos a menos que a maioria dos adversários, o resultado mantém Campo Mourão na briga pela classificação para a segunda fase da competição. Campo Mourão foi a 14 pontos, em 10 jogos, e em caso de vitória nos jogos atrasados pode brigar pelo G4 do estadual. “Vivemos um novo momento que muito se deve ao trabalho do Juninho, que chegou e nos ajudou muito a superar a fase ruim”, declarou o fixo Caio Barros. Já o treinador, que segue invicto no comando da equipe, atribuiu os bons resultados ao conjunto. “Temos que transformar cada partida em jogo decisivo, e todo elenco tem entendido isso. Temos que viver e nos preparar jogo a jogo”, completou Juninho,

JOGO LÁ E JOGO CÁ

Já nesta quinta-feira (23) a equipe embarca rumo a Joaçaba (SC), onde enfrenta a equipe da casa no sábado, às 20h00, pela Liga Nacional. De lá a delegação segue direto para Palmas (Sudoeste Paranaense), onde na segunda-feira (27), joga pelo Paranaense Série Ouro, e na quarta-feira (29), estreia na Copa Paraná, enfrentando o Toledo, fora de casa.