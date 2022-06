Universitários podem obter descontos nas mensalidades no Integrado

Os estudantes que pretendem entrar no ensino superior ainda em 2022 e querem economizar nas mensalidades têm uma boa ocasião pela frente. De hoje (22) até sábado (dia 25/06) acontece a Semana de Oportunidades no Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão (PR).

Para ter acesso às condições especiais, os interessados devem realizar o vestibular online, que é gratuito e pode ser agendado pelo link grupointegrado.br/ vestibular

A ação vale para a graduação presencial nos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia em Processos Gerenciais.

NOTA DO ENEM

Outra facilidade para ingressar no ensino superior é utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos cinco anos.

Essa modalidade vale para os cursos presenciais e EAD – exceto Medicina – e ainda pode garantir bolsas de estudos de até 100%, conforme a nota do candidato. Além disso, os interessados não precisam fazer a prova do vestibular.

Quem tiver interesse deve se inscrever pelo link grupointegrado.br/enem