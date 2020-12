CM/Futsal vence Dois Vizinhos e vai à final da Liga Paraná

O Campo Mourão Futsal está classificado para a finalíssima da Liga Paraná. Após uma vitória apertada em cima do Dois Vizinhos, por 1×0, na manhã deste domingo (13), a equipe mourãoense aguarda resultado entre Chopinzinho e Marechal.

Este é o segundo ano de Liga Paraná, e novamente o Campo Mourão se classifica para a final. O gol contra o Dois Vizinhos foi feito no começo do primeiro tempo, assinado por Fabinho. O jogo foi difícil, bem disputado, mas o Carneirão soube segurar o resultado e conquistou a vitória. Campo Mourão vive uma boa fase nas duas competições estaduais: semifinalista no Campeonato Paranaense Chave Ouro e agora finalista da Liga Paraná.

Pena ainda é a torcida não poder acompanhar de dentro do Ginásio, devido aos cuidados em relação ao COVID, mas teve a oportunidade de acompanhar todos os jogos a partir das transmissões ao vivo pelo Facebook e Youtube.

O próximo jogo será contra o Cascavel, na semifinal da Chave Ouro. A partida será em Campo Mourão, às 19h, no Ginásio Belin Carolo (Arena UTFPR). Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da ACMF.