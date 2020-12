Vestibular do Integrado teve provas presenciais para Medicina e Odontologia

O Centro Universitário Integrado realizou, neste sábado (12), o vestibular para os cursos de Medicina e Odontologia. O processo seletivo, que teve mais de 500 inscritos, visa preencher 78 vagas de Medicina e 60 vagas de Odontologia para o primeiro semestre de 2021.

As provas foram aplicadas na Unidade Centro do Integrado, localizada na Avenida Irmãos Pereira, 670. Os portões para o acesso dos candidatos foram abertos às 11h e fechados, pontualmente, às 12h.

Para ambos os cursos, os candidatos tiveram 5 horas para responder a prova objetiva contendo 60 questões de múltipla escolha e elaborar uma redação.

Segundo a coordenadora da Comissão de Processos Seletivos do Centro Universitário Integrado, Daniele Menegassi de Castro, o vestibular ocorreu de forma tranquila. “Por se tratar de um momento tão atípico e delicado, nós tomamos todos os cuidados necessários para garantir a segurança de todos, tanto dos candidatos quanto dos nossos colaboradores. Todos seguiram os protocolos de prevenção e não tivemos nenhum transtorno que pudesse atrapalhar o andamento do processo seletivo”, explicou.

Para proteger a saúde e garantir a segurança dos envolvidos no processo seletivo, candidatos e colaboradores do Centro Universitário Integrado seguiram uma série de medidas de higiene e prevenção à Covid-19. Logo na entrada, os candidatos precisaram fazer a assepsia das mãos com álcool em gel e tiveram a temperatura aferida. Para evitar qualquer risco de contaminação, os candidatos não puderam adentrar as salas portando nenhum material. Todos os participantes receberam um kit esterilizado contendo os materiais necessários para a resolução da prova, além de máscaras descartáveis e álcool em gel 70º.

A vestibulanda de Medicina, Julia Freire Croaceta, que é de Ivaiporã (PR), conta que decidiu tentar a vaga no Integrado após receber indicações de uma amiga que estuda na Instituição e buscar informações sobre o curso. “Eu decidi prestar a prova porque que vi que o Integrado tem uma boa avaliação do MEC e também porque está sempre investindo no curso de Medicina”, contou.

Para a estudante Ellen Caroline Teófilo Campos, que veio de Mamborê (PR) para realizar a prova, a oferta do curso de Odontologia foi uma grata surpresa. “Eu sempre quis fazer Odontologia e quando vi que abriu o curso no Integrado fiquei muito feliz”, disse. Ellen contou ainda que estava segura com o seu desempenho na prova. “Eu achei a prova bem boa, não foi muito difícil. Estou bem confiante”, afirmou.

RESULTADOS

O Centro Universitário Integrado divulgará o resultado dos aprovados para o preenchimento das vagas em primeira chamada no dia 05 de janeiro de 2021, através do site: grupointegrado.br. As matrículas serão realizadas entre os dias 05 e 08 de janeiro também pelo site da instituição.

VESTIBULAR ON-LINE

Além de Medicina e Odontologia, o Centro Universitário Integrado oferece outros 24 cursos de Graduação presencial e 25 cursos na modalidade EAD. Para o ingresso nesses cursos, a instituição disponibiliza o vestibular on-line. Os interessados podem se inscrever pelo site vestibular.grupointegrado.br