CM/Futsal vence Dois Vizinhos e “cola” no G4 do Paranaense

Em um jogo marcado pelo equilíbrio, o que já era previsto, o Campo Mourão Futsal conseguiu uma importantíssima vitória por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (15), sobre o bom time do Dois Vizinhos (Sudoeste do Paraná), pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro.

Depois de um primeiro tempo de igualdade que terminou em 2 a 2, mas que o Campo Mourão foi mais ofensivo e deu muito trabalho para o Jaime, de Dois Vizinhos, a segunda etapa teve troca de golpes em boa parte do período. Contudo, na parte final, mesmo estourado em faltas, o carneiro tricolor não se opôs às ações de ataque e foi premiado com o gol da vitória quando faltavam apenas sete segundos para o término da partida. O artilheiro mourãoense da temporada Caio Jr foi o autor do gol, depois de boa troca de passes. Caio Barros e Fabinho marcaram os outros tentos no primeiro tempo.

A vitória levou Campo Mourão à quinta colocação com 18 pontos em 11 jogos, colado no G4, que tem Laranjeiras, Cascavel, Foz do Iguaçu e Dois Vizinhos à frente. O último com 22 pontos, mas um jogo a mais.

Ao final do jogo o técnico do carneirão, Sergio Lacerda valorizou o resultado, mas deixou claro que ainda é preciso melhorar. “Vencemos um time de muita qualidade, que tem uma boa base já há pelo menos três temporadas, isso tem sim de ser levado em conta. Mas, entendo que esse foi só mais um passo. Vamos classificar sim no paranaense e na Liga, contudo, precisamos nos preparar para coisas maiores a partir das fases seguintes dessas competições”, disse.

Na segunda-feira (19) o compromisso será pela Liga Nacional. O Campo Mourão recebe em casa, na Arena UFPR (Belin Carolo), o Tubarão (SC), às 18h15 com transmissão ao vivo do SporTV para todo Brasil.