Gaema de Campo Mourão cobra de municípios fiscalização da qualidade da água de poços em áreas rurais e distribui manual sobre o tema

O núcleo regional de Campo Mourão, do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) do Ministério Público do Paraná distribuiu a gestores públicos dos 32 municípios de sua área de atuação um manual com orientações sobre a qualidade da água em poços tubulares na zona rural. O objetivo é auxiliar o poder público em cada local para que seja feita a devida fiscalização da qualidade da água em comunidades nas quais o abastecimento é feito pelos poços.

O manual foi lançado nesta semana, em reunião virtual que contou com a participação de representantes de diversas instituições, além do MPPR, como o Instituto Água e Terra, a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná e a Federação dos Trabalhadores Agricultores Familiares do Estado do Paraná, além de professores da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (campus de Campo Mourão) que participaram da elaboração do material e autoridades de diversos municípios da região.

A iniciativa de criação do manual decorreu de procedimento administrativo do Gaema a partir do qual foram colhidos laudos sobre a qualidade da água nos municípios. Foi constatada a necessidade de medidas corretivas, uma vez que vários municípios relataram dificuldades para a identificação de contaminação microbiológica em poços tubulares.

O manual deverá ser continuamente atualizado, conforme as necessidades identificadas durante o processo de fiscalização da qualidade da água desses poços, que abastecem diversas comunidades em zonas rurais. O Gaema estabeleceu um prazo de 15 dias para que os municípios encaminhem informações referentes às demandas e dificuldades relacionadas ao controle da qualidade da água dos poços de abastecimento público. A partir dessas ações, o órgão especializado do MPPR busca contribuir para que o fornecimento de água por esse sistema mantenha padrões de qualidade suficientes para atender adequadamente a população que o utiliza.

Informações: Assessoria de Comunicação MPPR