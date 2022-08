CM/Futsal vence Assoeva e mantém chances de classificação na LNF

O presente dia dos pais para o torcedor do Mais Tradicional do Paraná veio em grande estilo. Ainda na briga pela classificação à fase de playoffs da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal fez o dever de casa, venceu a Assoeva, de Venâncio Aires (RS) por 3 a 2 na manhã deste domingo (14), e segue vivo na competição.

Melhor no jogo durante mais parte do confronto, Caio Barros abriu o placar no primeiro tempo, e antes do intervalo marcou o segundo para Campo Mourão. Na segunda etapa Leandro Caires ampliou para o Carneirão e Rafinha descontou para o time vanâncio-airense. Com o goleiro-linha em quadra a Assoeva fez o segundo com Guilherme, mas não passou disso.

O resultado de 3 a 2 coloca Campo Mourão na 18ª posição com 20 pontos, um ponto apenas da zona de classificação, que tem o Umuarama em 16º com 21 pontos, ocupando a última vaga. Na última rodada, que será realizada no sábado (20), Campo Mourão enfrenta o Blumenau, em Santa Catarina, precisando vencer e torcer por resultados que combinados poderão colocar o time mourãoense na próxima fase.