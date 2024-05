Família perde a casa em incêndio e precisa de ajuda, em Mamborê

Uma residência de madeira foi destruída por um incêndio na noite dessa sexta-feira (24), na cidade de Mamborê. Em pouco tempo, o imóvel foi reduzido a cinzas, com toda a mobília.

No local moravam Benedito Aparecido Hipólito, de aproximadamente 58 anos, e seu filho, Fabio Neres da Silva, de 24, mas eles não estavam em casa quando o fogo começou.

Diante da situação, a família precisa de ajuda e recorre a solidariedade das pessoas com doações de roupas, alimentos, produtos de higiene, móveis, além de outras contribuições.

A polícia ainda deve apurar as circunstâncias do incidente. Pai e filho ficaram apenas com as roupas do corpo, por isso toda ajuda é bem-vinda nesse momento.

Segundo uma irmã do morador, que reside em Campo Mourão, quem puder fazer doações de roupas masculinas, os tamanhos são: 38 e 40 e calçados de numeração 39-40.

Serviço

O ponto para doações em Campo Mourão é o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde, que está localizado na Avenida Irmãos Pereira, nº 350, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 11h30 e das 13h30 às 18 horas.

Moradores de Mamborê, poderão colaborar fazendo a entrega na Rua Fernando Pinto de Carvalho, nº 675 (com Sofia – telefone 9 9948-6494). A família também recebe doações em dinheiro, por Pix, pela chave: 042.185.179-16.