CM/Futsal vai disputar a Taça Brasil de Clubes, tradicional competição do calendário nacional

Além da disputa da Liga Nacional, Paranaense Série Ouro e Copa Paraná, o Campo Mourão Futsal tem outra importante competição do calendário nacional pela frente na temporada de 2022. Pela primeira vez na sua história o Carneirão vai disputar também a tradicional Taça Brasil, que neste ano será realizada de 29 de agosto a 04 de setembro em Joinville, Santa Catarina,

Com a participação de dez equipes de nove estados, a competição reunirá tradicionais clubes do futsal brasileiro, dentre eles o anfitrião Joinville (SC), Ceará (CE), SERC (MS), Praia Clube (MG), REC (PA), Vasco (RJ), BGF (RS), Jaraguá (SC), Sorocaba (SP) e o Campo Mourão Futsal, o clube mais tradicional do Paraná com 51 anos de história.

Maratona – Com a participação na Taça Brasil, a temporada do Campo Mourão Futsal terá a disputa de quase 70 jogos oficiais, somando os compromissos da LNF, Estadual Série Ouro, Copa Paraná e Jogos Abertos. O clube ainda desistiu de outras duas competições das quais tinha vaga garantida: Copa do Brasil e Liga Paraná.

Calculando ainda os jogos das categorias de base (sub-13, 15, 17 e 20), são quase 100 jogos durante o ano, com os cerca de 30 compromissos da garotada na temporada.