Rocam cumpre mandado de prisão ao ser acionada para caso de violência doméstica, em Peabiru

Durante Motopatrulhamento na cidade de Peabiru, a equipe Rocam prendeu um rapaz com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

A informação recebida pela PM é que na rua Júlio Carneiro Camargo, estaria ocorrendo uma situação de violência doméstica, e que a possível vítima estaria gritando por socorro.

No entanto, quando a equipe chegou ao local a mulher negou que estivesse ocorrendo qualquer tipo de violência no local. Ela abriu a porta do imóvel para que os policiais procedessem uma busca, mas nada de irregular foi constatado.

Os policiais, porém, fizeram uma consulta junto ao Sistema Sesp/Intranet e verificaram a existência de um mandado de prisão contra o suspeito, expedido pela Vara Criminal dA comarca de Peabiru. Ele então recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para os procedimentos pertinentes a polícia judiciária.