CM/Futsal supera Toledo e avança às semifinais do Paranaense

Em noite de grande atuação o Campo Mourão Futsal voltou a vencer o Toledo, agora por 3 a 1 (3 a 2 no primeiro jogo) e avançou para a semifinal do Paranaense Série Ouro.

Guilherme e Gui Lima (2x) anotaram os gols do Carneirão, que foi consistente na marcação durante todo o jogo e contou com brilhantes defesas do goleiro Rennan, um dos principais nomes do time mourãoense na partida.

Campo Mourão aguarda agora o vencedor de Chopinzinho e São Miguel, que decidem quem enfrentará o tricolor mourãoense na semifinal.

Com a presença de dezenas de torcedores de Campo Mourão no ginásio, impulsionados pela Torcida Jovem (TJ), a equipe comandada pelo técnico Sérgio Lacerda correspondeu em quadra e garantiu a classificação para mais uma semifinal do campeonato mais disputado e equilibrado do país;