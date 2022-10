CM/Futsal supera Coronel Vivida e avança às semifinais da Copa Paraná

Não foi fácil, mas o Campo Mourão Futsal confirmou seu favoritismo e a classificação para a semifinal da Copa Paraná, depois de vencer novamente o Coronel Vivida, fora de casa, no jogo da volta das quartas de finais.

O Carneirão chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada por 3 a 2 na segunda etapa, e revirou para 4 a 3 antes do apito final. Caio Barros, Dudu e Malcom (2), fizeram os gols mourãoenses, que colocaram o time em mais uma semifinal de competição estadual.

HOSTILIDADE

Fatos lamentáveis aconteceram no final da partida, quando atletas de Campo Mourão, e até a arbitragem, foram agredidos por torcedores inconformados com o resultado, que invadiram a quadra do ginásio em Coronel Vivida, causando enorme confusão. Acuados, a delegação de Campo Mourão e da arbitragem, ficaram confinados nos vestiários aguardando apoio policial para deixar o local.