CM/Futsal sofre a primeira derrota na Liga Nacional, em Santa Catarina

Jogando em Tubarão (SC), o Campo Mourão Futsal sofreu sua primeira derrota na Liga Nacional, na noite desta quinta-feira (10), em partida válida pela 6ª rodada da competição nacional. Apesar da derrota, Campo Mourão se mantém na segunda colocação do grupo C, com 7 pontos em 4 jogos, um a menos que o líder Praia Clube (MG), que tem 9 pontos em 5 jogos. Com a vitória o Tubarão também foi a 7 pontos, em 5 jogos disputados, assumindo a sexta colocação do grupo.

O JOGO

Os donos da casa abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo de partida. Na segunda etapa Campo Mourão voltou melhor, pressionou, desperdiçou dois tiros diretos e chegou a marcar com o pivô Fabinho, que fez sua estreia na LNF depois de se recuperar de lesão, mas não foi o suficiente para conquistar um bom resultado. Antes do fim, o Tubarão voltou a marcar e fechou o placar em 3 a 1.

O próximo compromisso do time mourãoense será no dia 14 contra o Umuarama pela Copa do Brasil. Será o jogo da volta, na Arena UTFPR, em Campo Mourão. No primeiro confronto os umuaramenses venceram por 4 a 3. Para reverter a vantagem Campo Mourão precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação.