Grupo de motociclistas se reúne para tentar localizar ladrões que atacam entregadores de pizza, em C. Mourão

Após o terceiro assalto em poucos dias a entregadores de delivery, em Campo Mourão, um grupo formado por dezenas de motociclistas que trabalha no setor, se reuniu em frente a uma residência no Jardim Modelo, na tentativa de localizar os criminosos.

O fato foi registrado no início da madrugada desta sexta-feira, 11, na rua Basílio Pelizer. Os trabalhadores de entrega de delivery ficaram indignados com a situação por ser a terceira vez em menos de uma semana que um entregador é assaltado.

Os bandidos ligam para fazer o pedido e no momento em que o produto é entregue, anunciam o assalto, levando o lanche, dinheiro e pertences do entregador.

No assalto de ontem, a situação se repetiu. No momento em que o entregador chegou ao endereço, no Jardim Modelo para fazer a entrega, recebeu a voz de assalto.

Após o crime a informação se espalhou em grupos de mensagens compartilhadas entre os entregadores, indicando os possíveis envolvidos e onde eles poderiam estar escondidos. Rapidamente dezenas de motociclistas se reuniram em frente à casa dos supostos suspeitos no intuito de localizá-lo.

No entanto, segundo informação da Polícia Militar, ao perceberem a chegada das motos, os criminosos fugiram pulando muros de casas vizinhas. Os próprios entregadores de delivery acionaram a Polícia Militar e rapidamente duas viaturas deslocaram até o local.

A revolta dos motociclistas pela situação ocorrida com o colega de trabalho estava exposta no rosto de cada um que ali estava, porém, nenhum deles reagiu antes da chegada da PM. Os policiais realizaram buscas na residência, mas ninguém foi localizado.