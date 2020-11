Polícia Rodoviária apreende mais de 60kg de drogas em ônibus 

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru apreendeu por volta das 21h desse sábado, 61 quilos de maconha que eram transportados no bagageiro de um ônibus de linha, que seguia para Maringá.

A apreensão ocorreu na rodovia PR 317, em frente ao posto rodoviário. Ao ser realizada a vistoria do coletivo, foi constatado no bagageiro duas malas com 104 tabletes de maconha envoltos em plástico e fita adesiva.

O proprietário das malas foi identificado entre os passageiros. Trata-se de um rapaz de 24 anos, residente na cidade de Patos (PB). Ao ser indagado, ele relatou que teria pego o entorpecente de uma pessoa desconhecida, na cidade de Assis Chateaubriand.

A droga deveria ser entregue em São Paulo e pelo serviço ele receberia R$ 1.000,00. O rapaz recebeu voz de prisão e, juntamente com a droga apreendida, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.