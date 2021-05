CM/Futsal se classifica com goleada na Copa do Brasil

Como já era esperado, sem dificuldades o Campo Mourão Futsal voltou a golear na noite deste sábado (15) a APAEFS, de Dourados (MS), POR 12 a 3, no jogo da volta da Copa do Brasil. Na primeira partida o tricolor mourãoense já havia vencido por 9 a 0, abrindo grande vantagem para a partida decisiva. Caio Jr foi o artilheiro da noite com 5 gols, David marcou duas vezes, Andrezinho fez (1), Lukinhas (1), Tom (1), Vitor Hugo (1) e Caio Barros (1), também marcaram.

O resultado coloca Campo Mourão na próxima fase da competição nacional, para enfrentar o Umuarama (PR), que também venceu seus dois compromissos contra o Juventude (MS).

Antes, porém, Campo Mourão enfrenta na próxima quarta-feira (19), o Operário Laranjeiras pela oitava rodada do Paranaense Chave Ouro.