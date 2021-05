Mulher fica ferida em acidente na área central

Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito, ocorrido por volta das 23h35 de ontem, na área central de Campo Mourão. A colisão envolveu uma Chevrolet SUV Captiva, placas Mercosul, e um VW/Golf, placas de Campo Mourão, na avenida Capitão Índio Bandeira.

A mulher ferida, no entanto, não estava em nenhum dos automóveis. Ela estaria repassando informações ao motorista da Captiva, que parou no meio rua.

Os dois automóveis transitavam pela avenida Capitão Índio Bandeira, sentido Centro/ Lar Paraná. A Captiva seguia à frente do Golf, quando o motorista acabou parando antes de cruzar a rua Santa Cruz para conversar ou pedir informações a uma mulher.

Como ele não estacionou o veículo e parou na pista de rolamento, o condutor do Golf, que vinha logo atrás, tentou desviar, mas acabou batendo entre a lateral e a traseira da Captiva. A mulher de 35 anos, que estava conversando ou passando informações ao motorista da SUV, do lado de fora automóvel, acabou ficando ferida. Ela foi atendida pelo Siate e encaminhada para o hospital Central Hospitalar.

Os automóveis tiveram danos de grande monta. Os Airbags do Golf chegaram a ser acionadas, mas os motoristas não se feriram. A Polícia Militar esteve no local para levantar as causas do acidente e elaboração do boletim de ocorrência.