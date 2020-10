CM/Futsal recebe o Umuarama pela LNF

Neste domingo (04), o Campo Mourão joga em casa pela Liga Nacional de Futsal. O adversário é o líder do grupo C da competição, o Umuarama Futsal. A partida será realizada às 19h, na Arena UTFPR (Belin Carolo).

O primeiro confronto dos paranaenses na LNF, no mês de setembro, terminou com empate em 1×1, com gols de Fabinho para o Campo Mourão, e Hugo para o Umuarama.

Na tabela do grupo C, o time do noroeste do Paraná tem 14 pontos, seguido pelo Pato Futsal, com 11, e em terceiro o Campo Mourão, com 8.

A expectativa da equipe para o jogo deste domingo é de vitória, embalada pela última partida na competição nacional contra o Assoeva, que terminou com uma goleada do Campo Mourão.

O time treinou na manhã deste sábado (03), em vista do jogo de domingo. O técnico Wesley Szabo ‘Alemão’ terá como desfalques Bruninho, que sofreu um procedimento cirurgico no pé, e o goleiro Deivd, que está em processo de transição após cirurgia de apendicite.

O jogo terá transmissão ao vivo pela LNFTV.