Morre adolescente espancado pela amásia e pelo filho dela

O adolescente Jair Carlos da Silva Rodrigues, 17 anos, que havia sido brutalmente espancado no início de outubro em Campo Mourão, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira, no Hospital Metropolitano de Sarandi. Foi o 17º homicídio do ano na cidade.

Ele foi agredido por uma mulher de 37 anos com quem estaria mantendo um caso e pelo filho dela, de 16 anos. O crime ocorreu no dia 2 de outubro, na rua Elias Simão, em Campo Mourão.

A Polícia Militar foi informada no dia de que um jovem estaria caído na rua Elias Simão, aparentemente morto. Ao chegar ao local os policiais constataram que o adolescente estava bastante ferido na cabeça e no rosto, mas não estava morto.

A equipe do Samu foi acionada e prestou atendimento, encaminhando a vítima ao hospital. A PM apreendeu o adolescente de 16 anos, que teria sido o autor das agressões, juntamente com sua mãe. Eles seriam usuários de drogas e a mulher estava em prisão domiciliar.

Durante a noite, segundo o adolescente de 16 anos, o rapaz teria tentado agredir a sua mãe, quando eles reagiram e o espancaram.