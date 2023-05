CM/Futsal recebe o São Miguel nesta quarta-feira, pelo Paranaense Série Ouro

De volta ao Campeonato Paranaense depois de jogos muito disputados pela Copa do Brasil e Liga Nacional, e que provocaram grande desgaste físico, o Campo Mourão Futsal recebe nesta quarta-feira, 03, o São Miguel do Iguaçu, às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo).

Com a mesma pontuação e colocação do adversário na classificação, o Carneirão precisa vencer para voltar a brigar pelas primeiras colocações no grupo A, que tem o Chopinzinho em primeiro e o Foz Cataratas em segundo lugar, ambos com 11 pontos. Campo Mourão é o quinto colocado com 07 pontos e um jogo a menos.

Sem poder contar com o fixo Léo Costa, em fase final de recuperação, e os alas Lion e Douglinhas, o técnico Juninho realizou apenas dois treinos leves nesta semana. Por outro lado, o goleiro Bigode, contratado na semana passada, estará à disposição para estrear, caso necessário “Controlamos a carga de treinos, pois tivemos jogos muito desgastantes nos últimos dias. Nossa preparação para este jogo também está focada em recuperar atletas. Precisamos desta vitória”, acrescenta Juninho.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal e na Marujo Sport.