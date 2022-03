CM/Futsal recebe o Palmas pelo Paranaense Chave Ouro

Querendo embalar no paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe neste domingo (20), às 11h00 da manhã na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Palmas em jogo da segunda rodada da competição estadual. Na última quarta-feira (16) o Carneirão estreou com vitória por 2 a 0, fora de casa, contra o CAD Guarapuava.

Para o jogo de domingo, a única ausência será o ala/pivô Tom, que segue no departamento médico, depois de se lesionar na reta final de pré-temporada.

INGRESSOS

O torcedor que ainda não garantiu os convites para o jogo pode encontrar neste sábado na tenda do Carneirão, no estacionamento do Supermercados Bom dia ou na portaria do ginásio na manhã de domingo. Arquibancada custa R$ 25,00 e cadeiras avulsas R$ 50,00.

AO VIVO

O confronto será transmitido nas plataformas digitais do Campo Mourão Futsal (Facebook e YouTube) pela Integrado Carneiro TV.