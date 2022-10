CM/Futsal recebe o Marechal neste sábado pelo Paranaense Série Ouro

Antes de encarar uma dura sequência de três jogos fora de casa contra Pato, Mariópolis e Cascavel, o Campo Mourão Futsal recebe neste sábado, 08, às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Marechal Cândido Rondon em mais uma rodada do Paranaense Série Ouro.

Vindo de derrota para o Umuarama por 2 a 1 dentro de casa na última quarta-feira, depois de vencer o mesmo adversário no sábado passado, em Umuarama, o Carneirão tem ainda mais necessidade de um resultado positivo diante de Marechal, para se manter na disputa pelo G4 da competição estadual. Atualmente, Campo Mourão é o sexto colocado com 34 pontos em 22 jogos disputados.

VANTAGEM

De 2020 para cá, ano em que Campo Mourão e Marechal iniciaram os duelos pelas competições estaduais e Liga Nacional, o time mourãoense tem melhor retrospecto, com 77% de aproveitamento sobre a equipe do Oeste paranaense. Foram 10 jogos com 7 vitórias de Campo Mourão, 2 de Marechal e 2 empates.



Ingressos à venda – Para adquirir os convites e torcer para o Carneirão, basta acessar o site do Campo Mourão Futsal https://campomouraofutsal.com.br/ e garantir a entrada ao preço de R$ 15,00 arquibancada e R$ 50,00 cadeiras.