Luiziana e Engenheiro Beltrão iniciam decisão da Copa Comcam

Inicia neste domingo (9), a final da 3ª Copa Comcam Grupo ABL entre Engenheiro Beltrão e Luiziana F.C.. O primeiro confronto será na casa do time luizianense, no Estádio Municipal Romão Martins, a partir das 15h30. A expectativa é de que a torcida lote as arquibancadas para apoiar o time anfitrião.

O jogo de volta, ou seja, a finalíssima, será decidida no dia 16 de outubro – domingo da próxima semana- em Engenheiro Beltrão, no estádio João Cavalcante de Menezes.

O técnico do Luiziana F.C., Carlos César, informou que a equipe vem com força total para o primeiro jogo. “Todos os atletas estão em condições de jogo”, falou. Segundo ele, a expectativa é a ‘melhor possível’. César pede apoio da torcida. “A torcida vai ser importante. Vai dar um ‘gás’ à equipe”, observou.

Do outro lado, o técnico da equipe beltrãoense, Fabiano Tinha espera um confronto bastante disputado na casa do Luiziana. Ele adianta que não espera ‘jogo fácil’. “A equipe (do Luiziana) é muito forte, principalmente jogando em casa”, reconheceu.

O técnico comentou que a longa pausa no campeonato, por conta das Eleições e da festa do prato típico de Luiziana, Boi na Brasa, foi importante para a recuperação de alguns atletas que estavam lesionados. “Vamos jogar pela vitória para ter uma boa vantagem no jogo em casa, mas sempre com todo respeito ao adversário”, acrescentou.

PREMIAÇÃO

O grande campeão da Copa Comcam Grupo ABL levará para casa um prêmio no valor de R$ 12.000,00. Segundo colocado – R$7.000,00; e terceiro – R$ 3.000,00, perfazendo uma premiação total no valor de R$ 22.000,00.