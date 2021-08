Acidente causou cinco mortes entre Toledo e Assis Chateaubriand

Um trágico acidente entre um caminhão bitrem e um veículo VW/Gol pertencente à Secretaria de Saúde de Jesuítas, causou a morte de cinco pessoas na noite desta terça-feira, na PR-317, entre Toledo e Assis Chateaubriand.

De acordo com as informações, a colisão foi frontal, e o carro foi prensado pelo caminhão em um barranco, causando a morte dos cinco ocupantes. Todos morreram no local.

As vítimas foram identificadas como Adriano Rodrigues da Silva, José Waldir Melão, Luzia da Silva Melão, Dayane Aparecida Oliveira, e Maria Varela de Lima.

Em nota, a Polícia Rodoviária Estadual informou que após a violenta batida, o condutor do Bitrem foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,50 mg/L. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil de Toledo.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Científica também estiveram no local, mas nenhum dos ocupantes do automóvel sobreviveu. As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente.