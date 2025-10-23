CM/Futsal recebe o Foz Cataratas pelas quartas de final do paranaense Série Ouro
Mais um grande público é aguardado na Arena UTFPR (Belin Carolo) na noite desta quinta-feira, 23, às 20h, quando o Campo Mourão Futsal recebe o Foz Cataratas para outro clássico estadual, agora valendo pelas quartas de final do Paranaense Série Ouro.
Outro grande desafio para o Carneirão, que no último domingo garantiu classificação para as quartas de final da Liga Nacional, depois de empatar no tempo normal e na prorrogação com o Pato Futsal, sendo beneficiado pela melhor campanha na primeira fase.
Para o confronto desta quinta-feira o time mourãoense terá o retorno do fixo Selbach, capitão da equipe, que não pode enfrentar o Pato pela LNF porque estava suspenso. Um grande “reforço” para o técnico Betinho, do Campo Mourão, que só não poderá escalar o pivô Jorginho, lesionado.
“Mais uma decisão e contamos com o apoio do nosso torcedor para que compareça e faça mais linda festa como no domingo. Precisamos vencer em casa para tentar a classificação lá em Foz. Estamos trabalhando muito para isso. É um momento muito importante para nós e precisamos de todos”, convoca.
Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, Supermercados Bom Dia e Marujo Sports.