Veículo roubado em Goioerê é localizado em área rural de Janiópolis

A equipe da Patrulha Rural da 1ª Companhia do 11º BPM, durante a Operação Segurança Rural, em Janiópolis, localizou uma caminhonete Volkswagen Amarok branca que havia sido roubada em Goioerê na última segunda-feira, 20.

Durante patrulhamento pela estrada Chico Mato, nas proximidades da comunidade de Cinco Marcos, os policiais encontraram rastros de veículo que adentravam uma área de mata. Ao verificar o local, a equipe encontrou a Amarok e, por meio do sistema SESP/Intranet, confirmou que havia alerta de roubo em seu registro.

O veículo apresentava perfuração no vidro traseiro, possivelmente causada por disparo de arma de fogo, além de pneu estourado e vidro lateral esquerdo quebrado. A chave de ignição foi localizada a aproximadamente quatro metros de distância.

Seguindo orientação do COPOM, os policiais realizaram o manuseio utilizando luvas, a fim de preservar eventuais vestígios.

Devido ao difícil acesso ao local e ao horário da ocorrência, a caminhonete foi encaminhada rodando à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, onde foram adotadas as medidas cabíveis.