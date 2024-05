Mulher é agredida por não revelar ao marido que recebe Bolsa Família

Uma moradora da Vila Cândida foi agredida pelo companheiro, simplesmente por não ter contado a ele que recebe um benefício (Bolsa Família) do governo federal. O homem, que havia ingerido bebida alcoólica agrediu a companheira com socos no rosto e nos braços.

O episódio ocorreu na manhã de ontem. A vítima, de 30 anos, foi encontrado do lado de fora da residência pela polícia. Segundo ela, o indivíduo, de 46 anos, teria ficado irritado em razão da vítima não ter lhe contado que recebia o benefício.

Ainda segundo ela, o homem seria alcoólatra e frequentemente utiliza a renda familiar para gastos com bebidas. Ela declarou que as agressões são constantes. Ontem, devido a agressividade do companheiro, a mulher teve que fugir da sua residência e pedir socorro a vizinhos.

As agressões aconteceram na frente do filho do casal, de 7 anos. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à 16ª SDP, para adoção das providências cabíveis de polícia judiciária.