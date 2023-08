Soldado Greice Kelly é Destaque do mês de julho 2023

O comandante Interino do 11° BPM, Major Willian Silveira, realizou na manhã desta sexta-feira, 4, a solenidade em homenagem a Policial Militar Destaque do mês de julho.

A Soldado Greice Kelly Machado foi homenageada na presença dos familiares e companheiros. Soldado Greice ingressou nas fileiras da Polícia Militar, em 11 de novembro de 2013 e, atualmente, desempenha funções administrativas junto ao Pelotão de Trânsito, Comunicação Social e a Recepção do 11° BPM.

Além de suas funções ordinárias também ministrou aulas no Curso de Formação de Praça – Núcleo de Ensino 11º BPM. Também foram premiados durante a solenidade, os competidores que participaram do Campeonato Interno do 11º BPM, alusivo ao aniversário da PMPR.

O major Willian desejou sucesso à homenageada e parabenizou aos competidores.