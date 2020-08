CM/Futsal recebe Joaçaba nesta sexta-feira pela 2ª rodada da Liga Nacional

Será nesta sexta-feira (28), às 18h, na Arena UTFPR, o segundo jogo do Campo Mourão Futsal pela Liga Nacional contra o Joaçaba (SC). O confronto que seria ontem (25), foi transferido para a sexta em horário bem diferente que o de costume.

Vindo de derrota na estreia contra Pato Branco no último final de semana, Campo Mourão precisa vencer o time catarinense para se reabilitar na competição.

Para este segundo compromisso o técnico Wesley “Alemão” terá a volta do ala Luiz Fernando que cumpriu suspensão contra o Pato. Já o pivô Fabinho segue de fora, cumpre mais um jogo, e só retorna na terceira rodada.

“Será mais um jogo difícil e equilibrado. Vamos enfrentar uma equipe jovem e muito rápida que vem de um longo período de trabalho. Mas, temos de estar preparados e dentro de casa nos impor para conquistar um resultado positivo que é muito importante e para nós”, argumenta Alemão.

AO VIVO

Sem a presença do torcedor por conta do protocolo de prevenção da COVID-19, o jogo terá transmissão ao vivo pela LNFTv. Para assistir é preciso ser assinante do pacote de Streaming que garante a exibição de 100% dos jogos da LNF 2020. Basta acessar o site da Liga ou TVNSports.