Mamborê tem o 2º óbito por Covid-19

A pandemia do novo coronavírus fez mais uma vítima na região. O paciente é um morador de Mamborê, de 65 anos, que faleceu na manhã de hoje, no hospital Santa Casa, em Campo Mourão. Agora a região soma 90 mortes pelo coronavírus.

Foi a segunda morte pela doença no município. Ele estava internado desde o dia 4 de agosto na Santa Casa.

O corpo será encaminhado diretamente do hospital para o sepultamento no Cemitério Municipal de Mamborê, não sendo realizado o velório, seguindo o protocolo estabelecido ao enfrentamento do coronavirus.

O município possui 73 pacientes com a covid-19, sendo que 67 d já se recuperaram, e 90 estão sendo monitorados em isolamento domiciliar. Ainda há outros 10 pacientes com suspeita do vírus e 1.728 já foram descartados de estar com o coronavírus.