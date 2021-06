CM/Futsal recebe hoje o Umuarama para decisão de vaga na Copa do Brasil de Futsal

Depois de perder o jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, o Campo Mourão Futsal entra em quadra na tarde desta segunda-feira, às 17h, na Arena UTFPR (Belin Carolo), precisando vencer o Umuarama no tempo normal, para reverter a vantagem do adversário e levar o jogo para prorrogação.

Será o confronto de volta e somente a vitória interessa ao carneiro tricolor. Conquistando a vitória no tempo normal, o time mourãoense terá de vencer também no tempo extra para garantir a vaga e, se houver empate na prorrogação, a decisão será em cobrança de penalidades.

TIME COMPLETO

Com exceção do goleiro Ramon, que se recupera de lesão, o técnico Wesley “Alemão” Szabo terá força máxima para o compromisso de logo mais. “Vamos enfrentar um adversário que conhecemos muito bem e de grande rivalidade. Com apoio do nosso torcedor, mesmo que à distância, vamos fazer um bom jogo hoje e conquistar essa classificação”, declara Alemão, lembrando que a Copa do Brasil é uma competição nova para Campo Mourão e uma das mais importantes do país, sendo o caminho mais curto para chegar a uma fase decisiva e fazer uma final nacional.

AO VIVO

A Integrado Carneiro TV, em parceria com a Objetiva TV, transmite o jogo ao vivo pelos canais oficiais do Campo Mourão Futsal no YouTube e Facebook.