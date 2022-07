CM/Futsal recebe hoje o Mariópolis para tentar entrar no G4 do Paranaense

Na busca pelo G4 do Campeonato Paranaense Série Ouro o Campo Mourão Futsal recebe nesta quarta-feira (06), às 20h00 na Arena UTFPR o Mariópolis, equipe do Sudoeste do Estado, em jogo que vale ascensão na tabela para o time mourãoense. Uma vitória melhora muito a classificação do Carneiro Tricolor, que pode saltar da oitava para a quarta colocação, dependendo do resultado da partida e da rodada.

Para o confronto o técnico Juninho não poderá contar apenas com o ala Bruninho, em recuperação de uma lesão na coluna.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão e da Tickey, parceira do clube na comercialização de convites eletrônicos.