Inscrições estão abertas para a 7ª Caminhada Internacional na Natureza, em Engenheiro Beltrão

A 7ª edição da Caminhada Internacional na Natureza, que será realizada no dia 7 de agosto, em Engenheiro Beltrão já está com inscrições abertas.

O evento é realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e com vários apoiadores.

Denominado “Circuito dos Saltos”, o percurso possui cerca de 12 km, passando por trechos de matas, estradas rurais, fazendas, pelo Salto das Bananeiras, entre outros atrativos. Quatro pontos de apoio serão instalados durante o percurso, com distribuição de água, frutas e assistência à saúde.

As inscrições são gratuitas. Para quem quiser tomar café ou almoçar no local, serão cobrados R$ 15,00 e R$ 30,00, respectivamente. A concentração para café da manhã será na comunidade Vai Quem Quer, a partir das 7 horas. A caminhada começa às 08h15 e o almoço, às 12h.

Clique no Link abaixo e faça sua inscrição: https://www.ecobooking.com.br/site3/destinoEventoSimples.php?Xeven=97qlsylxabhy2s5g0pxj