CM/Futsal pronto para receber o Pato na estreia da Liga Nacional

Depois de uma longa espera desde o início da pandemia e o adiamento das competições de futsal em todo Brasil, a bola volta a rolar oficialmente neste sábado (22) para o Campo Mourão Futsal com a largada da Liga Nacional, a 25ª edição da mais disputada competição da modalidade no mundo.

O confronto de estreia será com o atual campeão da LNF, o Pato Futsal, às 19h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão (PR), com portões fechados ao público em respeito ao protocolo de prevenção da COVID-19.

NA TELINHA

O torcedor poderá assistir o jogo ao vivo pela LNFTv. Basta assinar o pacote de Streaming (PAY-PER-VIEW) Amigos da LNF e garantir acesso a 100% dos jogos da Liga deste ano ao preço promocional de R$ 99,90 em cota única (sem mensalidade). No ato da assinatura marque o Campo Mourão Futsal como o time do coração, que parte do recurso investido retorna para o clube, contribuindo na manutenção da equipe.

TIME PRONTO

Com mais metade da equipe reformulada, o Carneiro Tricolor terá caras novas em quadra, e outras velhas conhecidas da torcida. No gol permanece a experiência do segurança de Deivd, um dos destaques da temporada passada. Para a mesma posição o técnico Wesley Szabo, o Alemão, terá ainda os jovens, mas bons goleiros Renato (ex-Marechal) e Thalisson.

Os fixos serão o aguerrido Caio Barros, outro nome de destaque na boa campanha de 2020 e o consagrado Alemão, detentor de inúmeros títulos que volta ao clube depois de uma temporada na República Tcheca, além do fixo/ala Djaelson, que também está de volta após dois anos fora do país.

Nas alas uma mescla de jogadores vencedores, como Ernandes, um dos melhores da temporada passada, campeão da LNF em 2018; Café (ex-Corinthians) com grandes conquistas por onde passou; o ala/fixo Bruninho, outro experiente atleta que também está retornando ao país após passagem na Rússia e Betinho, com passagens por clubes de dentro e fora do país, inclusive seleção brasileira, além de Guti (ex-Umuarama), e jovens destaques como Luiz Fernando, prata da casa com grande qualidade; Batata, goleador do paranaense em 2017 que estava no Chipre há duas temporadas.

Na posição de pivô nomes como o de Fabinho, um dos goleadores do paranaense e Liga Nacional ano passado; Caíque (ex-Toledo), outra promessa da modalidade, e o conhecido goleador Sinoê (ex-Marreco), vice-artilheiro da Liga em 2019, multicampeão por clubes e seleção brasileira com mais de cinquenta convocações são esperanças de muitos gols neste ano.

DESFALQUES

No entanto Fabinho e Luiz Fernando ficam fora do jogo de estreia por cumprirem suspensão pela expulsão contra o Sorocaba, no mata-mata da LNF no ano passado, além de Betinho, se recuperando de cirurgia no tendão com previsão de volta em novembro.

“Temos uma equipe com bastante qualidade, mas vamos ter de ir nos ajustando dentro de quadra por conta do pouco tempo de treinamento em razão da pandemia. Com o início dos jogos, que serão muitos, vamos ter menos tempo ainda e serão mais conversas para fazer esses ajustes do que treinos, por isso espero que consigamos encontrar o caminho certo. É um time bastante experiente, acostumado a jogar e temos uma expectativa muito boa de que vamos conseguir resultados melhores que os do ano passado”, declara Alemão.

A ESTREIA

Acostumado a enfrentar o Pato Futsal, o treinador também analisa este primeiro confronto com o tradicional adversário. “Eles também tiveram uma grande mudança no elenco, mas são os atuais campeões da Liga e continuam muito fortes. É uma equipe bastante competitiva e qualificada. Tiveram mais tempo de trabalho que nós, pelo menos duas semanas a mais, contudo Campo Mourão é sempre muito forte dentro de casa, mesmo distante do nosso torcedor neste momento, que foi muito importante para nós na temporada passada. Espero que a ansiedade não nos atrapalhe por estar tanto tempo sem jogar. Queremos iniciar a Liga e a temporada com o pé direito, pois uma vitória será bastante importante para todos nós”, analisa.