Nelson Botega acreditou em CM e expandiu a Campoplastic

Há 34 anos o empresário Nelson Botega 67 anos, chegava a Campo Mourão, vindo de São Paulo, disposto a investir na cidade. Na época tinha uma irmã morando por aqui e decidiu iniciar um novo empreendimento na cidade, com uma indústria de embalagens plásticas.

“Eu via que era uma cidade pujante”, conta ele. E Botega estava certo. Apenas seis ou sete anos depois, ele já começou a expandir o negócio, abrindo a primeira loja Campoplastic.

A loja ficava no centro da cidade, na avenida Capitão Indio Bandeira, entre as ruas Roberto Brzezinski e Araruna, onde hoje funciona uma lotérica. Era uma empresa pequena, mas não demorou para o empresário passar para a esquina da rua Araruna, onde a Campoplastic se fixou como a principal loja do segmento na cidade.

“Mas na época os filhos eram pequenos, muito trabalho com a esposa, por isso vendemos a indústria, ficando apenas com a loja”, revela.

Há cerca de oito anos, a Campoplastic inaugurou mais uma loja em Campo Mourão, desta vez no prolongamento da avenida Capitão Índio Bandeira, com dois mil metros de área edificada.

A loja tem 990 metros quadrados e o complexo conta ainda com dependências administrativas, sala de treinamento, depósito e estacionamento.

A empresa conta com cerca de 30 colaboradores diretos e comercializa embalagens, artigos para festas, equipamentos e material para açougues, doces, plásticos e descartáveis, entre muitos outros produtos.

ATACADO

Sempre buscando inovação, Botega não cansa de viajar, acompanhando de perto as novidades do negócio para ampliar as ofertas de produtos aos consumidores. “Estou sempre observando o que tem de novo para trazer o melhor para Campo Mourão”, afirma.

Os investimentos do empresário não param. Na semana passada, inaugurou a Campoplastic Auto Atacado, em novo endereço, na rua São José, entre as avenidas Capitão Indio Bandeira e Manoel Mendes de Camargo, quase em frente à Panificarora Fiorella.

“A ideia do Atacado foi atender um público que a gente não tinha acesso, que são os de restaurante e lanches, por exemplo, que iam para Maringá fazer suas compras. Há pouco mais de dois anos inauguramos a loja de Atacado, na Manoel Mendes de Camargo, no antigo Mercado São Miguel, mas como o espaço era pequeno, passamos agora para esse novo endereço, na rua São José, para melhor atender, com mais produtos e uma nova linha de negócio.”

Segundo o empresário, com o novo investimento, a Campoplastic oferece hoje preços iguais ou melhores que Maringá. “Hoje não precisa mais fazer a compra em Maringá”, destaca ele.

Aos 67 anos, Botega nem pensa em aposentadoria. Diz que não consegue ficar parado. “A gente gera emprego, renda e tributo, por isso não consigo ficar parado. Além disso, é no momento de crise que precisamos fazer algo diferente para depois sair na frente dos outros.” A nova loja de atacado possui amplo espaço, com 1.300 metros quadrados, espaço para carga e descarga e amplo estacionamento.

Botega já recebeu o título de Guerreiro do Paraná pela Fecomércio. Casado com Izilda Aparecia Bianchi, o casal tem dois filhos: Andrey e Ana Paula, além de quatro netos.