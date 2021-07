CM/Futsal perde para o Tubarão e cai uma posição no grupo C na Liga Nacional

Em noite em que o goleiro adversário foi o melhor em quadra, o Campo Mourão Futsal perdeu pela contagem mínima (1 a 0) para o Tubarão (SC), na Arena UTFPR (Belin Carolo).

Apesar do grande volume de jogo e a pressão imposta sobre o time catarinense durante todo o jogo, o resultado final foi ruim para Campo Mourão, que mesmo estando em vantagem numérica por duas vezes por conta da expulsão de Jean Gaúcho e Marcinho, do Tubarão, não conseguiu fazer o gol de empate.

Os catarinenses abriram o marcador antes dos cinco minutos da primeira etapa com Jean Gaúcho, e depois do gol se fecharam na quadra de defesa, explorando os contra-ataques.

Tática que deu muito trabalho para o ataque de Campo Mourão, que tinha maior posse de bola e muitas finalizações em gol, mas não conseguia furar o bloqueio tubaronense, parando principalmente nas defesas do goleiro Gustavo e na trave que insistia em contribuir com o Tubarão.

Na etapa final, o jogo seguiu o mesmo ritmo de ataque contra defesa e terminou com a vitória dos catarinenses, que foram a 19 pontos na tabela e subiram para a segunda colocação do grupo C. Campo Mourão é o terceiro colocado com 16 pontos, mas com um jogo a menos que os dois primeiros.

O time mourãoense volta a jogar no domingo (25) às 11h, quando recebe de novo pela Liga Nacional, o Brasília (DF), com transmissão ao vivo, em rede nacional, pela TV Brasil.